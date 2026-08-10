Хотевшая купить еBay за $56 млрд компания GameStop может отказаться от сделки

Руководство GameStop во главе с генеральным директором Райаном Коэном рассматривает возможность отзыва своего предложения о покупке онлайн-платформы eBay за $56 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Коэн изучает альтернативные варианты сотрудничества, включая партнерство или создание совместного предприятия. Это позволило бы eBay использовать сеть из примерно 1,6 тысячи розничных точек GameStop в США для расширения присутствия в высокомаржинальных категориях, таких как коллекционные карточки и другие предметы коллекционирования.

В рамках любого потенциального соглашения GameStop, которая входит в число крупнейших акционеров eBay, намерена добиваться представительства в совете директоров интернет-площадки.

Изначальный оффер предполагал выплату $125 за акцию, причем половина суммы должна была быть оплачена деньгами, а половина — обыкновенными акциями GameStop. После того, как в мае это предложение было озвучено, акции GameStop потеряли 28% стоимости. Бумаги eBay за это время выросли на 7,6%. Ее стоимость с учетом долговых обязательств стоимость оценивается почти в $54 млрд.

Предложение о поглощении стало смелым шагом Коэна после того, как GameStop приобрела 5% акций eBay, а к середине июля нарастила свою долю до 9,75%, став вторым по величине акционером после Vanguard Group.

Хотя базирующаяся в Техасе GameStop располагает денежными резервами в размере $8,4 млрд, ее собственная рыночная капитализация снизилась до $8,6 млрд.

В 2021 году GameStop оказалась в центре внимания розничных инвесторов, в том числе главы Scion Asset Management Майкла Берри. После объявления о планах купить eBay Берри продал всю свою долю, выразив обеспокоенность ростом долговой нагрузки компании ради финансирования сделки.

Ранее eBay пообещала выплатить $50 млн супругам, которым прислали тараканов и маску свиньи.