Россияне стали больше доверять ИИ, чем блогерам

i-Media: при выборе незнакомого товара россияне больше доверяют ИИ, чем блогерам

При выборе совершенно незнакомого товара прямому и аргументированному ответу нейросети готовы поверить 8,61% россиян, тогда как советам блогеров — только 3,64%. По уровню доверия ИИ почти сравнялся с позициями товаров в топе поисковой выдачи — на них ориентируются 8,94% покупателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса i-Media, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Главными источниками рекомендаций пока остаются близкие — им доверяют 37,09% опрошенных — и отзывы на маркетплейсах с долей 24,5%. При этом 56,29% респондентов в целом готовы использовать ИИ при выборе товаров, а 29,14% уже обращались к нейросетям за идеями или конкретными рекомендациями.

Чаще всего россияне хотели бы поручить ИИ обработку большого объема информации. Почти половина опрошенных — 48,01% — готовы доверить ему анализ отзывов и выделение главных плюсов и минусов товара. Еще 43,71% согласны использовать нейросеть для объяснения основных критериев выбора.

Наиболее востребованными ИИ-рекомендации могут оказаться при покупке продуктов и товаров для дома — такой вариант допускают 51,32% респондентов. В категории товаров для животных доля составила 44,04%. Гораздо осторожнее россияне относятся к автоматическому подбору автозапчастей, одежды и техники, где цена ошибки выше.

Полностью отдавать покупки нейросети готовы лишь 6,62% участников опроса. Наиболее приемлемым сценарием 41,39% назвали вариант, при котором ИИ собирает корзину, а человек самостоятельно подтверждает оплату.

«Людям хочется, чтобы нейросеть взяла на себя самую тяжелую работу: изучила отзывы, сравнила характеристики, собрала корзину. Но человеку критически важно сохранить за собой право последнего слова. Финальная кнопка «Оплатить» становится психологическим якорем, который дает чувство безопасности и контроля над деньгами», — отметила ведущий менеджер по стратегическому планированию i-Media Екатерина Собчук.

В опросе участвовали более 10 тыс. россиян в возрасте от 18 до 50 лет.

Ранее сообщалось, что ИИ заберет четверть работы у россиян.