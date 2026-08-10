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Бизнес

В России назвали систему трансграничных платежей инструментом войны

Фрадков: система трансграничных расчетов стала инструментом новой войны
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Система трансграничных платежей теперь является инструментом «новой войны». Об этом заявил председатель банка ПСБ Петр Фрадков, его слова приводит РИА Новости.

«Мир столкнулся с тем, что тема расчетов оказалась самой сложной в мире финансов. Это инструмент «новой войны», — сказал он.

По словам Фрадкова, финансовые ограничения для РФ оказались самыми жесткими из всех ограничений, которые вводились. Он указал, что крупнейшие банки США за последние десятилетия сумели выстроить, «несомненно, понятную и прозрачную систему, однако это и огромный бизнес». Россия, как отметил эксперт, в этой системе расчетов долго жила и в какой-то мере продолжает жить в условиях олигополии, когда «буквально несколько игроков диктуют стоимость и все остальные условия».

«Мы столкнулись еще с тем, что она еще может быть инструментом политического давления и влияния», — подчеркнул Фрадков.

Он указал, что только отказ от американской валюты в расчетах не гарантирует финансовой независимости. Эксперт пояснил, что зависимость от международной финансовой инфраструктуры нельзя мерить только валютой платежа. По словам председателя банка ПСБ, можно уйти из доллара в рубль, юань или в цифровые инструменты, но зависимость от внешнего контура все равно сохранится, так как существует чужой комплаенс, решения по ликвидности, которые позволяют контролировать расчеты между странами достаточно четко.

Фрадков резюмировал, что мир движется к «глобальному сдвигу», где зарождается новая система расчетов, вне зависимости от санкций в отношении России.

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