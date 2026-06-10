А7 показала новое решение для международных расчетов туроператоров

Первый заместитель генерального директора российской системы международных расчетов А7 Станислав Лазарев представил на форуме «Путешествуй!» новые возможности в сфере проведения трансграничных платежей любой сложности, сообщает пресс-служба А7.

Как отметил Лазарев, за последние несколько лет российский туристический бизнес успел адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешнеэкономической среды.

«Для нас партнерство с форумом «Путешествуй!» — возможность предложить лидерам отрасли быстрые и надежные инструменты расчетов, которые помогут туристическому бизнесу сохранять устойчивость, открывать новые направления сотрудничества и уверенно реализовывать долгосрочные планы развития», — сказал он.

В рамках форума эксперты А7 обсудят с представителями туроператоров ключевые тенденции развития рынка и расскажут о решениях, которые помогут компаниям реализовать новые проекты и открыть новые направления для клиентов.

На стенде компании участники смогут ознакомиться с информацией о платежных решениях для бизнеса и частных клиентов, а в интерактивной зоне можно будет принять участие в игре, символизирующей трансграничные платежи.