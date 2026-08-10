Китайская компания запускает контейнерные перевозки в Европу по Севморпути

FT: компания из КНР запускает контейнерные перевозки в Европу по Севморпути

Китайская компания Sea Legend запускает на этой неделе регулярные контейнерные перевозки из КНР в Европу по Северному морскому пути. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Северный морской путь позволяет сократить 40-дневный рейс через Западное полушарие почти вдвое, проход по нему разрешает «Росатом».

Несмотря на опыт датской компании Maersk в 2018 году, которая провела первое судно по данному маршруту, европейские перевозчики отказались от него из-за угрозы арктической экосистеме. На отказ также повлияли плохие отношения с Россией.

Северный морской путь (СМП) — это кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, проходящий по морям Северного Ледовитого океана. Его протяженность от Карских Ворот до мыса Дежнева составляет около 5600 км, что сокращает время доставки грузов из Азии в Европу почти в два раза по сравнению с Суэцким каналом.

Китай также нарастил товарооборот с Россией. В январе — июле текущего года товароборот между странами вырос на 26,3% в годовом исчислении, до $159,24 млрд.

Ранее США укрепили партнерство с Россией и Китаем по одному вопросу.