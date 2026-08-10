Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

Китайская компания запускает контейнерные перевозки в Европу по Севморпути

FT: компания из КНР запускает контейнерные перевозки в Европу по Севморпути
donvictorio/Shutterstock/FOTODOM

Китайская компания Sea Legend запускает на этой неделе регулярные контейнерные перевозки из КНР в Европу по Северному морскому пути. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Северный морской путь позволяет сократить 40-дневный рейс через Западное полушарие почти вдвое, проход по нему разрешает «Росатом».

Несмотря на опыт датской компании Maersk в 2018 году, которая провела первое судно по данному маршруту, европейские перевозчики отказались от него из-за угрозы арктической экосистеме. На отказ также повлияли плохие отношения с Россией.

Северный морской путь (СМП) — это кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, проходящий по морям Северного Ледовитого океана. Его протяженность от Карских Ворот до мыса Дежнева составляет около 5600 км, что сокращает время доставки грузов из Азии в Европу почти в два раза по сравнению с Суэцким каналом.

Китай также нарастил товарооборот с Россией. В январе — июле текущего года товароборот между странами вырос на 26,3% в годовом исчислении, до $159,24 млрд.

Ранее США укрепили партнерство с Россией и Китаем по одному вопросу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу вести воинский учет после всех изменений. Гайд по общению с военкоматами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!