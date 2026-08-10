Россиянам рассказали о росте спроса на молодых специалистов среди работодателей

В 2026 году чаще всего начинающих специалистов нанимают компании из сфер продаж, логистики, производства, розничной торговли и транспорта. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики hh.ru, HRlink и компании ПЭК.

Эксперты отметили, что за год потребность работодателей в молодых специалистах выросла на 40%. Однако найм таких сотрудников требует дополнительных вложений в их подготовку.

«Работодателям стратегически выгодно вкладываться в начинающих специалистов, однако это требует значительных инвестиций в обучение и менторство», — объяснил партнер и директор по развитию HR Link Дмитрий Махлин.

По словам специалистов, эффективность молодых сотрудников во многом определяется тем, насколько в компании развита система наставничества и организован обмен опытом.

Организации нередко организовывают стажировки для студентов старших курсов и предлагают трудоустройство выпускникам вузов. На начальном этапе работы новичкам помогают наставники. В программы адаптации также включают обучение деловой переписке и работе с внутренними системами компаний.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков до этого говорил, что на рынке труда в России растет спрос на операторов беспилотных авиационных систем (БАС), а также специалистов по робототехнике и внедрению искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее средний уровень счастья на рынке труда в России составил 4 из 10.