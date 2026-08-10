Россиянам объяснили, почему не стоит скидываться на подарок, если нет денег

Если сбор на общий подарок не укладывается в бюджет, не стоит соглашаться на него только из страха показаться жадным или испортить отношения. Участие в общении не обязывает человека поддерживать любые совместные расходы, рассказала «Газете.Ru» эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.

По ее словам, люди нередко скидываются на подарки коллегам, офисные праздники, встречи с друзьями, поездки и семейные мероприятия, даже если предложенная сумма для них слишком велика. Отказаться особенно сложно, когда большинство уже согласилось, пояснила эксперт.

«Мы боимся показаться жадными, испортить отношения, разочаровать близких или выделиться на фоне остальных. В результате решение принимается не исходя из собственных финансовых возможностей, а под влиянием обстоятельств. При этом чувство неловкости длится несколько минут, а последствия необдуманной траты могут ощущаться гораздо дольше», — отметила Тарасова.

Если взнос выходит за рамки комфортного бюджета, эксперт посоветовала честно сказать об этом. По ее словам, можно предложить внести меньшую сумму или отказаться именно от этой части общих расходов.

Ориентироваться на траты окружающих при этом не следует, считает Тарасова. У людей разные доходы, обязательства и финансовые цели, поэтому универсальной «правильной» суммы для общего подарка не существует, объяснила эксперт.

Тарасова добавила, что и в семье лучше сначала договариваться о доступном бюджете, а затем выбирать подарок в его пределах — тогда отказ от более дорогого варианта будет восприниматься не как нежелание порадовать близкого, а как соблюдение общих финансовых договоренностей.

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