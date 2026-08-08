МАГАТЭ сообщило о третьем за неделю отключении ЗАЭС от внешнего питания

Запорожская АЭС (ЗАЭС) третий раз за неделю оказалась временно отключена от внешнего электроснабжения. Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

«Сегодня ЗАЭС в третий раз за эту неделю на короткое время потеряла внешнее электроснабжение», — отметили в организации.

При этом, по информации МАГАТЭ, аварийные дизель-генераторы обеспечили резервное электропитание станции. Причина сегодняшнего отключения пока неизвестна, добавили в агентстве.

В МАГАТЭ также подсчитали, что это уже 25-й случай потери внешнего электроснабжения на ЗАЭС за время военного конфликта на Украине.

Запорожская АЭС, удерживающая статус крупнейшей атомной электростанции в Европе, с 11 сентября 2022 года не осуществляет генерацию энергии. В настоящее время все шесть энергоблоков станции переведены в состояние «холодного останова», которое характеризуется пониженными показателями температуры и давления воды, что обеспечивает максимальную безопасность объектов. Эксплуатация и техническое обслуживание станции проводятся в штатном режиме при соблюдении всех установленных протоколов радиационной защиты.

Ранее Небензя обвинил Киев в попытке создать техногенную катастрофу.