Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

Wildberries запустит программу по открытию партнерских хабов для хранения товаров

RWB: появятся партнерские хабы для хранения и обработки товаров
Ilya Moskovets/Global Look Press

Wildberries (входит в Группу RWB) начинает тестирование новой партнерской программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут открыть партнерский хаб и получать вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров продавцов маркетплейса, следует из сообщения.

Уточняется, что сейчас Wildberries принимает заявки от владельцев и арендаторов помещений из всех регионов России.

«Это позволит быстрее доставлять товары клиентам, а владельцам ПВЗ и предпринимателям с подходящими помещениями — расширить свои возможности и получить дополнительный источник дохода», — сказала основатель Wildberries Татьяна Ким.

Партнерские хабы будут принимать, собирать и отгружать товары, а также доставлять их в сортировочные центры, заключили в пресс-службе.

До этого беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Свердловскую область. В результате обстрела загорелся один из складов Wildberries. Пламя оперативно распространилось по части складских помещений. Сотрудников склада эвакуировали. По предварительным данным, никто из персонала не пострадал.

Ранее в Wildberries сообщили подробности о ситуации на атакованном складе в Екатеринбурге.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли покупать конфискованные государством квартиры и машины, и как это сделать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!