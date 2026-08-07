Wildberries запустит программу по открытию партнерских хабов для хранения товаров

RWB: появятся партнерские хабы для хранения и обработки товаров

Wildberries (входит в Группу RWB) начинает тестирование новой партнерской программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут открыть партнерский хаб и получать вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров продавцов маркетплейса, следует из сообщения.

Уточняется, что сейчас Wildberries принимает заявки от владельцев и арендаторов помещений из всех регионов России.

«Это позволит быстрее доставлять товары клиентам, а владельцам ПВЗ и предпринимателям с подходящими помещениями — расширить свои возможности и получить дополнительный источник дохода», — сказала основатель Wildberries Татьяна Ким.

Партнерские хабы будут принимать, собирать и отгружать товары, а также доставлять их в сортировочные центры, заключили в пресс-службе.

До этого беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Свердловскую область. В результате обстрела загорелся один из складов Wildberries. Пламя оперативно распространилось по части складских помещений. Сотрудников склада эвакуировали. По предварительным данным, никто из персонала не пострадал.

Ранее в Wildberries сообщили подробности о ситуации на атакованном складе в Екатеринбурге.