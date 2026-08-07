Стало известно, кому повысят пенсии в сентябре

Экономист Балынин: пенсии 80-летних россиян в сентябре вырастут более чем на 30%

В сентябре пенсии повысят россиянам, которым в августе исполнилось 80 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, включение в нее надбавки за уход. Допустим, страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату к ней) у 80-летнего юбиляра августа в конце лета составила 34 198 рублей. В сентябре с учетом увеличения она вырастет до 45 196,55 рублей. То есть размер выплаты в сентябре 2026 года у пенсионера из рассмотренного примера будет на 32,16% выше зачислений в августе 2026 года», — отметил Балынин.

По его словам, увеличение размера пенсии будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно — у Социального фонда России есть вся необходимая информация.

Балынин подчеркнул, что в январе 2026 года суммы страховых пенсий работающих и неработающих пенсионеров были увеличены на 7,6%, темпами на 2 процентных пункта выше годовой инфляции, которая в 2025 году составила 5,59%.

Экономист добавил, что у официально работавших в 2025 году пенсионеров в августе было еще одно увеличение, его размер определялся числом сформированных за прошлый год индивидуальных пенсионных коэффициентов (до 470,28 рубля в месяц).

Если у получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности есть неучтенные данные, то при подаче ими заявления до 30 сентября 2026 года размер доплаты будет скорректирован с 1 ноября 2026 года, заключил Балынин.

Ранее было названо число пенсионеров в России.