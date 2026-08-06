Европейское СМИ оценило последствия закрытия Финляндией границы с РФ

Закрытие границы с Россией нанесло серьезный удар по восточным регионам Финляндии, где российские туристы многие годы составляли основу местной экономики. Об этом сообщает издание Euractiv.

«Потеря российского туризма сильно ударила по и без того испытывающему трудности региону...» — говорится в статье.

По данным издания, в настоящее время местный туристический бизнес зарабатывает за счет своих туристов, но их не хватает, потому что они остаются всего на одну ночь и уезжают. Россияне задерживались подольше.

Фермеры также столкнулись с увеличением затрат на 30% из-за потери доступа к дешевому сырью из России — известняку и торфу, продолжил автор публикации.

Отношения между Россией и Финляндией значительно ухудшились с начала российско-украинского конфликта. 4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. В ноябре того же года финские власти приняли решение о начале поэтапного закрытия границы с Россией.

В июле 2026 года Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе двух стран.

Ранее в Европе заметили наращивание российских войск на границе с Финляндией.