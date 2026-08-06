В России утвердили серию национальных стандартов по синтезу данных

Росстандарт утвердил в России серию предварительных национальных стандартов по синтезу данных, разработанную Ассоциацией больших данных при участии Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Технологию синтетических данных переведут в статус формализированного инструмента 1 сентября 2026 года.

Национальный стандарт сформирует единые правила и прозрачные критерии, чтобы создать методологическую основу для внедрения синтетических данных в корпоративную и отраслевую практику. Это позволит бизнесу ускорить разработку и внедрение решений на базе ИИ, а также снизить затраты на подготовку данных.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Технологии» Сбера Кирилла Меньшова, качественные синтетические данные позволяют разрабатывать ИИ-решения за счет повторения в датасетах всех свойств оригинальных данных.

«Эксперименты показали, что прогнозные модели, построенные на синтетике, уступают моделям на реальных данных всего 2-3% точности. Сбер несколько лет развивает собственный сервис SyntData – экосистему генерации и использования синтетических данных, это позволяет существенно ускорить и упростить доступ к данным. Очень важно не только разработать алгоритм синтеза, но и создать инфраструктуру работы с этим алгоритмом», — сказал он.

Также заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов отметил, что для развития суверенитета России в области ИИ необходима совместная работа государства, бизнеса и научного сообщества.

«Предварительные национальные стандарты применения технологий синтетических данных дают нам общий, понятный всем участникам рынка инструмент. Утверждение ПНСТ – важный шаг к формированию доверенной среды, где новые сервисы создаются в партнерстве государства и компаний и сразу ориентированы на ответственное обращение с данными и защиту пользователей», — сказал он.