Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

В России утвердили серию национальных стандартов по синтезу данных

Ассоциация больших данных при поддержке Сбера создала нацстандарт по синтезу данных
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Росстандарт утвердил в России серию предварительных национальных стандартов по синтезу данных, разработанную Ассоциацией больших данных при участии Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Технологию синтетических данных переведут в статус формализированного инструмента 1 сентября 2026 года.

Национальный стандарт сформирует единые правила и прозрачные критерии, чтобы создать методологическую основу для внедрения синтетических данных в корпоративную и отраслевую практику. Это позволит бизнесу ускорить разработку и внедрение решений на базе ИИ, а также снизить затраты на подготовку данных.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Технологии» Сбера Кирилла Меньшова, качественные синтетические данные позволяют разрабатывать ИИ-решения за счет повторения в датасетах всех свойств оригинальных данных.

«Эксперименты показали, что прогнозные модели, построенные на синтетике, уступают моделям на реальных данных всего 2-3% точности. Сбер несколько лет развивает собственный сервис SyntData – экосистему генерации и использования синтетических данных, это позволяет существенно ускорить и упростить доступ к данным. Очень важно не только разработать алгоритм синтеза, но и создать инфраструктуру работы с этим алгоритмом», — сказал он.

Также заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов отметил, что для развития суверенитета России в области ИИ необходима совместная работа государства, бизнеса и научного сообщества.

«Предварительные национальные стандарты применения технологий синтетических данных дают нам общий, понятный всем участникам рынка инструмент. Утверждение ПНСТ – важный шаг к формированию доверенной среды, где новые сервисы создаются в партнерстве государства и компаний и сразу ориентированы на ответственное обращение с данными и защиту пользователей», — сказал он.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне скупают золотые слитки. Стоит ли делать так же
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!