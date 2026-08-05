Сбер снимет финансовые барьеры для белорусского бизнеса

Белорусский бизнес сможет принимать рубли без потерь на конвертации через SberPay

Сбер запустил сервис SberPay, который позволит снять финансовые барьеры для белорусского бизнеса, сообщает пресс-служба банка.

Теперь компании из Белоруссии смогут принимать платежи физических лиц с карт Сбера (РФ) в российских рублях без потери на разнице курса валют.

По данным Белстата, в 2025 году россияне составили 92% всех туристов в Белоруссии, а более 70% из них пользуются картами Сбера.

В банке отметили, что у SberPay есть несколько преимуществ, среди которых бесплатное подключение, отсутствие абонентской платы и другие.

«SberPay убирает финансовую границу между странами. Белорусский отельер, владелец интернет-магазина или фотостудии может быть сфокусирован, как развивать свое дело, а не на том, как принять деньги от туриста из Москвы или Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении Сбера.

В банке добавили, что для белорусского бизнеса, который работает с клиентами из России через интернет-эквайринг, главное условие – это наличие расчетного счета в российских рублях и подключенная услуга интернет-эквайринга в Сбербанке (Белоруссия).