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Бизнес

Сбер снимет финансовые барьеры для белорусского бизнеса

Белорусский бизнес сможет принимать рубли без потерь на конвертации через SberPay
V.Lawrence/Shutterstock/FOTODOM

Сбер запустил сервис SberPay, который позволит снять финансовые барьеры для белорусского бизнеса, сообщает пресс-служба банка.

Теперь компании из Белоруссии смогут принимать платежи физических лиц с карт Сбера (РФ) в российских рублях без потери на разнице курса валют.

По данным Белстата, в 2025 году россияне составили 92% всех туристов в Белоруссии, а более 70% из них пользуются картами Сбера.

В банке отметили, что у SberPay есть несколько преимуществ, среди которых бесплатное подключение, отсутствие абонентской платы и другие.

«SberPay убирает финансовую границу между странами. Белорусский отельер, владелец интернет-магазина или фотостудии может быть сфокусирован, как развивать свое дело, а не на том, как принять деньги от туриста из Москвы или Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении Сбера.

В банке добавили, что для белорусского бизнеса, который работает с клиентами из России через интернет-эквайринг, главное условие – это наличие расчетного счета в российских рублях и подключенная услуга интернет-эквайринга в Сбербанке (Белоруссия).

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