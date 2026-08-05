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Бизнес

Минпромторг заподозрил «Нижфарм» в выпуске некачественных ректальных свечей

Минпромторг заподозрил «Нижфарм» в выпуске некачественной партии Папаверина
РИА «Новости»

Минпромторг заподозрил компанию «Нижфарм» в выпуске некачественной партии ректальных свечей «Папаверин», пишет Telegram-канал «Без рецепта».

Как отмечается, в ведомстве заявили, что у препарата мог отсутствовать терапевтический эффект из-за сомнительного сырья или нарушения технологических процессов. Однако официального решения об изъятии продукции из аптек пока не принималось.

Компания-производитель, в свою очередь, заявила, что спорная серия 50425 была выпущена в полном соответствии с правилами GMP и регистрационным досье.

«Отклонений не выявлено, все компоненты прошли входной контроль перед отправкой в производство, а готовый продукт полностью соответствует нормам», — отметили в компании.

При этом в компании допустили, что отсутствие эффекта могло быть вызвано индивидуальными особенностями пациента, ошибочным диагнозом либо нарушением условий применения или хранения свечей.

Ранее врач предупредила о главной ошибке лечения кишечных инфекций летом.

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