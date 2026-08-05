Юань занял более трети международных расчетов через А7 в первом полугодии 2026 года

Доля юаня в международных расчетах через А7 выросла до 36% в 2026 году

Китайский юань по итогам первого полугодия 2026 года обеспечивает уже более трети международных расчетов российских компаний через систему международных расчетов А7. Об этом сообщили в пресс-службе А7.

Отмечается, что на китайский юань пришлись 36% международных расчетов клиентов компании в январе-июне. Этот показатель вырос на 7%. Доля иностранной валюты составляла 29% за аналогичный период 2025 года.

Кроме того, использование дирхамов ОАЭ заметно выросло в платежах через А7. Их доля достигла почти 12% по итогам первых шести месяцев 2026 года. Специалисты А7 связывают этом с тем, что российский бизнес активно расширил торговые связи со странами Ближнего Востока.

При этом Китай остался крупнейшим торговым направлением. Азиатская страна обеспечила почти треть международных расчетов клиентов компании. Основную часть операций составила оплата импортных поставок в Россию. На такие платежи пришлось свыше 90% всех расчетов.

Сервисами А7 пользовались компании из разных сфер экономики, в том числе, импортирующие электронику, автотовары, одежду, пищевые добавки и строительные материалы.

В компании подчеркнули, что международные расчеты остаются востребованными не только у крупных предприятий. Так, компании малого бизнеса обеспечили почти 38% всех платежей. В свою очередь, представители среднего бизнеса совершили более 43% финансовых операций.