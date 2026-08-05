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Бизнес

Швейцарская горнорудная компания приостановила производство на Украине

Ferrexpo остановила производство на Украине из-за угроз российских ударов
ja-aljona/Shutterstock/FOTODOM

Швейцарская горнорудная компания Ferrexpo, чьи основные активы сосредоточены на Украине, приняла решение временно приостановить выпуск железорудной продукции. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В компании пояснили, что причиной стали сохраняющаяся угроза российских ударов по украинским портам и вокруг них, которая ограничила экспортные логистические маршруты на Черном море, а также желание сохранить оборотный капитал.

Уточняется, что в настоящее время Ferrexpo может выполнять текущие контракты с европейскими покупателями за счет накопленных складских запасов. При этом дальнейшее возобновление работы заводов станет возможным только при поступлении дополнительных оборотных средств.

В ноябре прошлого года Ferrexpo приостановила производство, после того как 8 ноября в шахтерском городе Горишние Плавни Полтавской области были повреждены объекты энергетики, дочерние предприятия Ferrexpo — Ferrexpo Poltava Mining и Ferrexpo Yeristovo Mining — приостановили работу.

Группа Ferrexpo владеет на Украине Полтавским и Еристовским горно-обогатительными комбинатами, которые добывают железную руду и перерабатывают ее в железорудные окатыши.

Ранее экспорт железной руды на Украине оказался под угрозой из-за остановки портов.

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