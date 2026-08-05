Новак рассказал о ситуации с топливом на независимых заправках

Власти РФ и нефтяные компании договорились постепенно увеличивать поставки топлива на независимые автозаправочные станции (АЗС) через региональных операторов. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, российские власти уделили особое внимание регионам, где «сохраняются проблемы» с обеспечением независимых АЗС.

«Договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки», — отметил Новак.

Президент РФ Владимир Путин ранее заверил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По словам главы государства, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво.

В начале июля проблемы с доступностью бензина и дизеля наблюдались почти во всех регионах РФ, десятки из них ввели ограничение на продажу топлива. В ряде субъектов РФ бензин отпускают только государственным службам, юрлицам или по топливным картам.

Ранее одна из крупнейших сетей АЗС в России отменила лимиты на топливо в 13 регионах.