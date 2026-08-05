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Бизнес

В России резко снизилось производство популярного пенного напитка

Ъ: в первом полугодии производство кваса в РФ упало на 9,2–11 %
Алексей Филиппов/РИА Новости

В январе – июне 2026 года производство кваса в РФ составило 544,5 млн литров, сократившись на 4,2% к году и составив 6,2 млрд литров. Это один из наиболее выраженных спадов среди маркируемых напитков, пишет «Коммерсант» («Ъ»), ссылаясь на данные Росстата и материалы системы «Честный знак».

Согласно Росстату, производство кваса в январе—июне достигло 519,9 млн литров. Снижение год к году — 11%. В целом, год к году производство пенного напитка сократилось на 9,2%, уточняет издание.

Отмечается, что производство кваса сокращается из-за падающего спроса. «Ъ» приводит данные Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»), согласно которым с апреля 2025 года по конец марта 2026 года продажи в этой категории упали на 19% к предыдущим 12 месяцам. По словам гендиректора «Союзнапитков» Аллы Андреевой, вероятно снижение продолжится в течение всего года.

Гендиректор компании «Очаково» Юрий Антонов связывает снижение производства кваса с двумя факторами. Во-первых, полагает он, напиток мог хуже продаваться из-за затяжных дождей в центральной части России. Но второй ключевой момент, по его мнению, — это акциз на сахаросодержащие напитки, из-за которого квас сильно подорожал.

До этого стало известно, что безопасная суточная норма кваса для здоровых взрослых составляет 200–400 мл в день, что эквивалентно 1–2 стаканам. Кроме того, в жаркую погоду не рекомендуется пить квас с высоким содержанием сахара, так как он хуже утоляет жажду.

Ранее россиянам назвали главные признаки плохого кваса.

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