Назван покупатель на активы обанкротившегося завода телевизоров «Квант»

Покупателем активов банкротящегося завода по производству отечественных телевизоров «Квант» станет производитель интерактивных школьных досок NexTouch. Об этом «Коммерсантъ» («Ъ») сообщили в компании.

В NexTouch отметили, что несмотря на процедуру банкротства, компания выкупит производственные мощности «Кванта», а также сохранит сотрудников.

«Работа в этом направлении продолжается», — сказал «Ъ» представитель NexTouch.

Издание уточняет, что сделка оценивается в 1–1,5 млрд рублей.

«Ъ» напоминает, что «Квант» ведет переговоры о продаже активов с лета 2025 года. Претендентами на заводы компании назывались «Сбер», «Яндекс» и NexTouch («Некс-Т»). Тогда «Квант» оценили в 3 млрд рублей без учета долгов.

По информации издания, в июне 2025 года «ДНС ритейл» обратилась с иском о признании ООО «Квант» банкротом. В августе 2026 года компанию признали банкротом.

В конце июля стало известно, что банк «Россия» объявил о планах обратиться в арбитражный суд с требованием признать компанию «Евротранс», владеющую сетью автозаправочных станций «Трасса», банкротом.

Ранее налоговая потребовала признать ПАО «Фармсинтез» банкротом.