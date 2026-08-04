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Бизнес

Мошенники пытались украсть у россиян 1,9 трлн рублей

ЦБ: банки предотвратили кражу 1,9 трлн рублей у россиян
Ilya Naymushin/Reuters

Во втором квартале 2026 года банки отразили 17,5 млн попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка (ЦБ) РФ.

По сравнению с первым кварталом рост предотвращенных мошеннических операций как по количеству, так и по объему превысил 4%, уточнили в ЦБ. Злоумышленникам удалось совершить 458,7 тыс. мошеннических операций, что на 7,5% меньше, чем в первом квартале. Общая сумма потерь клиентов банков составила менее 7,4 млрд рублей.

По данным Центробанка, при этом сохранилась высокая интенсивность атак на юридические лица. Доля похищенных у них средств выросла до 11,3% против 7,8% кварталом ранее.

Отмечается, что Банк России за этот период инициировал блокировку 4,6 тыс. мошеннических сайтов и страниц в соцсетях, а также направил операторам связи информацию о 7,8 тыс. телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.

До этого аналитики компании F6 подсчитали, что за последние полтора года россияне потеряли более 600 млрд рублей из-за мошенников в цифровых каналах. Более 94% случаев хищений связаны с социальной инженерией — телефонным мошенничеством, схемой «Мамонт» при продаже товаров через сервисы объявлений и инвестиционными аферами. Около 1,5 миллиона Android-смартфонов в России заражены вредоносными приложениями, 85% заражений приходится на трояны Mamont, SpyNote и их модификации.

Ранее россиянин лишился 1,6 млн рублей из-за девушки с сайта знакомств.

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