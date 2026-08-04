Каждый третий зумер готов работать в секторе тяжелой промышленности

В России каждый третий зумер готов работать в тяжелой промышленности

Производственная и добывающая отрасли становятся все более привлекательными для молодежи в России, уже сейчас каждый третий представитель поколения зумеров готов работать в тяжелой промышленности. Такими данными с «Газетой.Ru» поделилась Восточная горнорудная компания (ВГК).

«По результатам исследования, 33% россиян в возрасте от 17 до 22 лет уже сейчас рассматривают возможность трудоустройства в секторе тяжелой промышленности, а еще 26% — пока не определились, но допускают такой вариант для будущей карьеры», — говорится в данных, которые «Газете.Ru» предоставили эксперты ВГК.

Среди сильных сторон, которые привлекают зумеров в работодателях из отраслей производства и добычи сырья, были названы: стабильность (ее назвали 53% респондентов), современные технологии и оборудование (45%), а также понятные карьерные перспективы, наставничество и возможность сразу видеть результаты своего труда (по 34%).

С другой стороны, факторами, которые вызывают скепсис у молодежи при устройстве в сферу тяжелой промышленности, стали: тяжелый физический труд (назвали 67%), вредные условия (61%), вариант «непрестижность» назвали всего 6% опрошенных.

Укреплению интереса со стороны поколения зумеров способствуют сами предприятия, создавая современный образ отрасли, считают эксперты. Например, ВГК запустили проект «Дивизион Марс», проводя параллели между горной добычей и космосом.

За январь-июнь 2026 года медиана предлагаемой заработной платы в профессиональной сфере «Добыча сырья» в среднем по России составляет 120,6 тыс. руб., что на 36,1 тыс. руб. больше, чем в целом по рынку. При этом на одну вакансию в этой сфере приходится 9,1 резюме, для сравнения в ИТ-сфере 22 резюме на одну вакансию со средним уровнем ЗП около 97 тыс. руб.

Наиболее высокие доходы среди рабочих специальностей сегодня получают сварщики, машинисты спецтехники, а также водители и специалисты технических направлений, работающие вахтовым методом на Крайнем Севере и в добывающих регионах страны.

Ранее стало известно, что в России построят 13 заводов для получения сверхчистых металлов.