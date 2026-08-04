Названа самая востребованная вахтовая профессия

РИА: российские компании стали в три раза чаще искать на вахту мотористов

Российские компании стали почти в три раза чаще искать на вахту мотористов, которые занимаются ремонтом двигателей. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с данными аналитики «Авито Работы» .

По информации экспертов, в 2026 году спрос на мотористов-вахтовиков вырос на 169% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает агентство, повышенная востребованность специалистов по ремонту и обслуживанию двигателей и силовых установок объясняется запуском промышленных и добывающих проектов.

До этого Росстат сообщил, что среднюю заработную плату свыше 200 тысяч рублей зафиксировали в мае этого года в трех субъектах Российской Федерации. Отмечается, что такая зарплата была выявлена в Ямало-Ненецком автономном округе (205,3 тыс. рублей), Магаданской области (214,4 тыс. рублей) и Чукотском автономном округе (260,7 тыс. рублей).

При этом, согласно материалам ведомства, средний размер месячной зарплаты в мае 2026 года составил 110 216 рублей.

Ранее сообщалось, что молодые россияне стали чаще выбирать вахтовый метод работы.