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Бизнес

Юрист назвал главную проблему создания алиментного фонда в России

Юрист Моисеев: государству нужно гарантировать пополнение алиментного фонда
Shutterstock

Алиментный фонд может гарантировать выплаты детям, если взыскать деньги с родителя не удается, но государству придется определить размер пособия и обеспечить постоянное пополнение фонда. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.

30 июня депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Ксения Горячева и Сардана Авксентьева направили в правительство на отзыв законопроект о создании государственного алиментного фонда. Предлагается ввести «алиментный аванс»: если родитель не перечисляет установленную судом или нотариальным соглашением сумму, фонд выплачивает деньги ребенку, после чего получает право самостоятельно взыскать их с должника. Ранее создать алиментный фонд предлагал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его инициативе государство должно временно платить алименты за должника, а затем взыскивать с него расходы с процентами. Необходимость этой меры он объяснял тем, что в реестре Федеральной службы судебных приставов числятся более 300 тыс. неплательщиков алиментов.

«Подобный механизм существовал в СССР. В 1984 году были введены временные пособия детям, родители которых уклонялись от уплаты алиментов и находились в розыске. Один из главных вопросов — размер выплат из нового фонда. Сейчас при отсутствии соглашения алименты обычно составляют четверть дохода на одного ребенка, треть — на двух и половину — на трех и более детей. В одной семье доход родителя может составлять 1 млн рублей в месяц, а в другой — 20 тысяч рублей. Необходимо определить, в каком размере фонд будет выплачивать алименты», — пояснил Моисеев.

По его словам, еще одна проблема связана с взысканием задолженности государством — у получателя алиментов уже есть исполнительный документ, а после выплаты денег из фонда аналогичное право требования появится у государства. При этом сам должник и его финансовое положение не изменятся, сказал юрист.
«Государство обладает большими ресурсами для взыскания, но механизм пополнения фонда должен быть гарантированным. Нужно понять, чем принципиально будет отличаться новый подход», — заключил Моисеев.

Ранее в Госдуме рассказали, как россиянам получить ежегодную семейную выплату.

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