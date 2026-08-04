В России ожидают подорожания биткоина

Аналитик Высоких: биткоин может подорожать до $80 тыс. к концу года

К концу 2026 года биткоин может подорожать до $80 тыс. с $60–62 тыс. в июле. Такой прогноз «Газете.Ru» дал бизнес-аналитик, преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких.

«Биткоин пока нельзя считать цифровым аналогом золота. Он остается высокорискованным активом, стоимость которого зависит от мировой ликвидности, действий крупных инвесторов и общего спроса на риск. Поддержать курс могут возобновление притока денег в американские биткоин-ETF, ослабление доллара, смягчение политики Федеральной резервной системы США и появление более понятных правил регулирования криптовалют. Давление на биткоин окажут отток средств из ETF, коррекция американского фондового рынка, геополитические события и проблемы крупных криптобирж», — отметил Высоких.

По его словам, российским инвесторам также необходимо учитывать курс доллара к рублю: даже подорожание биткоина в долларах не гарантирует сопоставимой доходности в российской валюте. Дополнительные риски связаны с возможной блокировкой аккаунтов на зарубежных площадках, сложностями с выводом денег, мошенничеством, потерей ключей и налоговыми обязательствами, предупредил Высоких.

Он рекомендовал большинству частных инвесторов отводить на криптовалюты не более 1–3% накоплений. При большом опыте и высокой устойчивости к риску долю можно увеличить до 5%, сказал эксперт. Вложения более 10% капитала аналитик назвал концентрированной спекулятивной ставкой.

Покупать биткоин он посоветовал небольшими частями в течение 6–12 месяцев. Использовать кредиты, заемные деньги, фьючерсы и торговое плечо не следует.

«Главная ошибка — покупать биткоин после резкого роста из-за страха упустить прибыль. В криптовалютах зарабатывает тот, кто способен ограничивать риск и переживать волатильность без панических решений», — заключил Высоких.

Ранее эксперт рассказал, когда восстановится обрушившийся до минимума биткоин.