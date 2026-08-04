Россиян призвали учитывать риски ипотечных каникул после рождения детей

Ипотечные каникулы сроком до полутора лет после рождения или усыновления второго и последующих детей помогут семье временно снизить кредитную нагрузку, но увеличат общую переплату. Если платеж по ипотеке был неподъемным до рождения ребенка, кредитные каникулы только усугубят проблему. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.

Госдума 24 июня приняла закон, который позволит семьям при рождении или усыновлении второго и последующих детей оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет без подтверждения снижения доходов. 1 июля его одобрил Совет Федерации, а 4 июля президент Владимир Путин подписал закон.

По словам Гордеевой, кредитные каникулы по ипотеке при рождении детей — это своего рода декретный отпуск по ипотеке, но за свой счет. Каникулы не означают списание долга — платежи лишь переносятся на будущее, а долговая нагрузка в абсолютном выражении растет, предупредила Гордеева.

«Кредитные каникулы способны усугубить проблему, если ипотечный платеж был неподъемным еще до рождения ребенка. В такой ситуации семье следует рассмотреть обмен квартиры на более доступную или временную сдачу жилья в аренду. Наибольшую выгоду получат семьи с льготной ипотекой по низкой ставке, которым нужна временная передышка. В крупных городах мера может оказаться востребованной, однако заметного влияния на рождаемость она не окажет», — отметила Гордеева.

По ее словам, перед оформлением каникул нужно запросить у банка новый график платежей, рассчитать доходы и расходы после окончания отсрочки, а свободные средства направлять на создание финансовой подушки.

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