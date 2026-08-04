Россиян призвали открывать короткие вклады

Россиянам лучше открывать короткие вклады на три-шесть месяцев в настоящее время, заявил «Газете.Ru» главный аналитик Инго Банка Петр Арронет.

«Консервативный сценарий и ужесточение риторики Банка России на фоне возникших проблем с топливом сдерживает падение ставок по вкладам. После снижения ключевой ставки в июне небольшая группа банков снизила ставки по вкладам только на 0,25 процентного пункта. Это касается прежде всего вкладов, привязанных к динамике ключевой ставки. Большая часть банков не снижала ставки после июньского заседания в силу пересмотра прогноза ключевой ставки на конец года. Траектория средней ключевой ставки немного сместилась вверх. Поэтому ставки по вкладам во втором полугодии 2026 года будут снижаться медленнее, чем ожидалось. Некоторые банки даже повысили ставки по вкладам со сроком на 3 месяца в среднем на 0,2 процентного пункта», — отметил Арронет.

По его словам, поэтому в текущей ситуации лучше отдавать предпочтение коротким вкладам.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках в настоящее время составляет 12,76%. Это минимальный уровень с октября 2023 года.

Ранее аналитики заявили о негативном влиянии снижения ключевой ставки на доходы россиян.