Россиянам объяснили, почему зумеры не хотят работать

Нежелание зумеров работать связано не с ленью, а с изменившимися условиями взросления и новыми жизненными приоритетами. Молодые сотрудники не готовы соглашаться на тяжелые условия труда и жертвовать комфортом ради высокой зарплаты. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Зумеры не хотят работать, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, работодатели активно жалуются, что молодежь отказывается перерабатывать, а свободное время тратит на личную жизнь и хобби.

«Современная молодежь росла при более высоком уровне жизни, развитых цифровых технологиях и других правовых нормах. Бытовые и личные потребности зумеров закрыты лучше, чем у предыдущих поколений 10–15 лет назад, поэтому необходимость соглашаться на любые условия труда снизилась. Молодые работники не гонятся за высокими заработками в ущерб личной жизни и комфорту. Им неинтересна карьера, если она нарушает внутреннее равновесие. Их не удержать высокими премиями, если отношения в коллективе некомфортные», — пояснила Иванова-Швец.

По ее словам, при этом доля молодежи среди работающих россиян сокращается: с 2013 по 2023 год доля занятых в возрасте 25–28 лет уменьшилась с 14 до 9,4%, тогда как доля работников старше 50 лет выросла с 26,4 до 28,5%. Несмотря на сравнительно небольшую численность, молодое поколение заметно меняет отношения на рынке труда, отметила экономист.

Иванова-Швец считает, что работодатели, сохраняющие прежнюю кадровую модель, могут столкнуться с дефицитом сотрудников и снижением производительности.

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