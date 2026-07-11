Правительство РФ выделило более 4 млрд рублей на поддержку крымской туриндустрии

Кабмин выделил 4,3 млрд рублей на оказание помощи турфирмам Крыма и Севастополя

Власти России выделили более 4,3 млрд рублей на оказание финансовой помощи туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в сложной ситуации из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в правительстве РФ.

Согласно соответствующему распоряжению кабмина, на поддержку турфирм Крымы будет направлено более 3,7 млрд рублей, Севастополя — еще 584,5 млн рублей из резервного фонда правительства.

Средства будут направлены на единовременные выплаты сотрудникам более чем 4,6 тыс. крымских турфирм.

До этого сообщалось, что Красный Крест сформировал для Крыма и Севастополя запасы гуманитарной помощи — продуктовые и гигиенические наборы, питьевая вода и технические средства реабилитации. Также для Севастополя будет закуплена установка для очистки воды, которая позволит обеспечить жителей водой в случае перебоев с водоснабжением.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, почему туристы едут отдыхать на полуостров, несмотря на угрозы ВСУ.