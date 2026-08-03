Бельгия в июле полностью впала в зависимость от российского газа

Бельгия в июле полностью зависела от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает бельгийское издание Knack.

Общий объем поставок СПГ в Бельгию, которая в прошлом году занимала пятое место среди крупнейших импортеров этого топлива в Европе, сократился в июле более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом страна закупила около 0,4 млн тонн российского газа.

Бельгия также получает трубопроводный газ из Норвегии и Великобритании, однако эти поставки не покрыли дефицит. Хотя с апреля в ЕС действует запрет на краткосрочные контракты по российскому СПГ, объемы закупок из России выросли, поскольку европейские страны искали замену ближневосточным поставкам.

США остаются крупнейшим поставщиком СПГ в Евросоюз, Россия занимает второе место. При этом с 2027 года в ЕС вступает в силу полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа.

Ранее запасы газа в Европе приблизились к историческому антирекорду.