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Бизнес

Петербургский международный газовый форум перенесли на 2027 год

ПМГФ перенесли на апрель 2027 года
Reuters

Петербургский международный газовый форум (ПМГФ), изначально запланированный на начало октября 2026 года, перенесен на 20-23 апреля 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе ПМГФ.

«Решение о переносе <...> принято в связи с высокой насыщенностью октября другими масштабными мероприятиями смежной направленности», — говорится в публикации.

В октябре 2026 года Россия также примет саммит глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и проводит саммит «Россия — Африка».

Петербургский международный газовый форум проводится с 2011 года. В прошлом году он объединил рекордное количество участников — 35,8 тыс. представителей компаний, государственных деятелей, экспертов и ученых из 52 стран.

В мероприятии участвуют представители профильных министерств и ведомств России, мировых лидеров газовой отрасли, отраслевых ассоциаций и научных институтов. За годы работы спикерами становились главы министерств и департаментов РФ, региональные чиновники, а также представители Италии, Германии, Франции, Австрии, Словакии, Чехии, Боливии и Нигерии.

Ранее Путин пригласил президента Конго на саммит «Россия — Африка».

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