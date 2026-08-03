Петербургский международный газовый форум перенесли на 2027 год

ПМГФ перенесли на апрель 2027 года

Петербургский международный газовый форум (ПМГФ), изначально запланированный на начало октября 2026 года, перенесен на 20-23 апреля 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе ПМГФ.

«Решение о переносе <...> принято в связи с высокой насыщенностью октября другими масштабными мероприятиями смежной направленности», — говорится в публикации.

В октябре 2026 года Россия также примет саммит глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и проводит саммит «Россия — Африка».

Петербургский международный газовый форум проводится с 2011 года. В прошлом году он объединил рекордное количество участников — 35,8 тыс. представителей компаний, государственных деятелей, экспертов и ученых из 52 стран.

В мероприятии участвуют представители профильных министерств и ведомств России, мировых лидеров газовой отрасли, отраслевых ассоциаций и научных институтов. За годы работы спикерами становились главы министерств и департаментов РФ, региональные чиновники, а также представители Италии, Германии, Франции, Австрии, Словакии, Чехии, Боливии и Нигерии.

Ранее Путин пригласил президента Конго на саммит «Россия — Африка».