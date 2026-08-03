Экономист объяснил снижение востребованности гуманитариев на рынке труда

Сегодня на рынке труда в России оказались более востребованы специалисты технической области, а не представители гуманитарных и офисных профессий. Такая ситуация связана с замедлением экономики, высокой ключевой ставкой, оптимизацией издержек компаний и развитием технологий. Об этом РИАМО рассказал основатель проекта «СЛОВО», экономист, бизнес-консультант, эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов.

По словам эксперта, в последние годы работодатели сталкивались с дефицитом кадров, из-за чего были вынуждены повышать заработные платы и конкурировать за сотрудников. Однако сейчас ситуация изменилась: компании стали больше внимания уделять эффективности и способности специалистов напрямую влиять на результат.

Экономист отметил, что именно гуманитарные и рядовые офисные профессии оказались в зоне риска. При оценке сотрудников работодатели учитывают, насколько специалист востребован на рынке и какую пользу он приносит бизнесу. В этой системе преподаватели, филологи, лингвисты, культурологи и сотрудники стандартных офисных направлений сталкиваются с трудностями, поскольку их вклад сложнее измерить в финансовых показателях, а часть задач уже выполняет искусственный интеллект.

При этом, по словам специалиста, гуманитарные направления не теряют перспектив. Однако теперь для роста дохода специалистам потребуется демонстрировать уникальность и практическую ценность. Наиболее востребованными будут сотрудники, которые способны сочетать гуманитарную подготовку с цифровыми навыками, аналитикой и умением эффективно использовать искусственный интеллект.

«Мы возвращаемся в реальность, где зарплату определяет не доброта работодателя, а спрос, предложение и вклад в результат. Индексация окладов замедлится для всех, но сильнее всего это ударит по тем, чью ценность рынок перестал считать дефицитной. И единственная надежная стратегия здесь — повышать собственную незаменимость», — заключил он.

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