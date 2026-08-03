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Бизнес

В России стартовала продажа билетов лотереи для поддержки «Золотого кольца»

Целевые отчисления от новой лотереи направят на развитие нацмаршрута «Золотое кольцо»
Cтудия Артемия Лебедева

«Столото» 3 августа запустило продажу билетов новой государственной лотереи «Золотое кольцо от Русского лото». Об этом сообщили в пресс-службе распространителя всероссийских государственных лотерей.

Целевые отчисления от проведения новой лотереи будут направлены на развитие туризма. Средства поддержат национальный туристский маршрут «Золотое кольцо».

Заместитель гендиректора S8 Capital Екатерина Тутон назвала целевые отчисления от проведения гослотерей эффективным механизмом финансирования социально значимых проектов. По ее словам, лотереи отражают культурный код и ключевые традиционные ценности россиян.

«Уверены, что государственная лотерея «Золотое кольцо от Русского лото» окажет дополнительный импульс для популяризации проекта и развития его облика и смыслов», — заявила она.

По словам Тутон, каждый участник лотерей в поддержку туризма покупкой билета сможет не только претендовать на крупный приз, но и внесет вклад в развитие «Золотого кольца».

Отмечается, что логотип новой лотереи разработан в «Студии Артемия Лебедева». Дизайн воплотил эстетику обоих брендов.

Первый розыгрыш пройдет 4 августа. Далее тиражи будут проходить каждый день.

В призовой фонд на выплату выигрышей участникам направляются 50% выручки от продаж билетов новой лотереи. Оператор переведет 4,5% выручки в 2026 году в бюджет РФ в виде целевых отчислений. План на 2027 год включает отчисления в размере 5%, а в 2028 году этот показатель достигнет отметки 5,5%.

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