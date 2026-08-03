В РФ появилась первая авиакомпания для коммерческих полетов на аэростате

В России официально появилась первая авиакомпания, специализирующаяся на коммерческих полетах на аэростате. Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), пишет РИА Новости.

«Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием легкого воздушного судна — свободного аэростата», — говорится в заявлении.

Из него следует, что документ получило ООО «Электрик Технолоджи». Данная компания работает под брендом «Открытое небо».

По данным федерального агентства, была проведена экспертиза аэростата, произведенного компанией «Русбал». Воздушный шар рассчитан на пять человек; специалисты подтвердили его соответствие требованиям.

В сообщении отмечается, что планируется использовать еще один аэростат, который был сертифицирован с этой целью. В данный момент идет подготовка к внесению информации о воздушном шаре в сертификат эксплуатанта. Ожидается, что этот аэростат будет использоваться для полетов над Республикой Алтай.

Ранее в Нижегородской области установили рекорд, с помощью аэростата подняв в небо гигантскую Георгиевскую ленту.