В московских торговых центрах массово закрываются бутики

В московских торговых центрах за год закрылись 2,3 тысячи бутиков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Магазин магазинов».

Отмечается, что около 50-60% закрытых объектов пришлось на фэшн-сегмент. На долю сегмента бытовой техники и электроники пришлось 8,6%, товаров для дома — 5,7%.

В Российском совете торговых центров подчеркнули, что тенденция становится все более массовой в условиях сложившихся реалий — рост издержек, падение спроса, дорогая аренда. Открытие новых объектов не могут компенсировать количество закрытых магазинов как в плане количества точек (80%), так и в контексте занимаемых площадей (75%).

По словам сопредседателя Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павла Люлина, подобная ситуация в столичной розничной торговле связана с массовой оптимизацией сетей. Также эксперты связывают закрытие бутиков с усиливающейся склонностью россиян к экономии.

До этого президент Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН рассказал, что в России в ближайшие два-три года закроются 10% торговых центров из-за глобальных изменений на рынке. Fashion-отделы больше не приносят прибыли, так как начался расцвет маркетплейсов, оборот которых за пять лет вырос в десять раз.

Ранее были раскрыты причины закрытия российских гипермаркетов.