Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

В московских торговых центрах массово закрываются бутики

«Ъ»: в торговых центрах столицы за год закрылись 2,3 тысячи объектов
Юрий Стрелец/РИА Новости

В московских торговых центрах за год закрылись 2,3 тысячи бутиков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Магазин магазинов».

Отмечается, что около 50-60% закрытых объектов пришлось на фэшн-сегмент. На долю сегмента бытовой техники и электроники пришлось 8,6%, товаров для дома — 5,7%.

В Российском совете торговых центров подчеркнули, что тенденция становится все более массовой в условиях сложившихся реалий — рост издержек, падение спроса, дорогая аренда. Открытие новых объектов не могут компенсировать количество закрытых магазинов как в плане количества точек (80%), так и в контексте занимаемых площадей (75%).

По словам сопредседателя Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павла Люлина, подобная ситуация в столичной розничной торговле связана с массовой оптимизацией сетей. Также эксперты связывают закрытие бутиков с усиливающейся склонностью россиян к экономии.

До этого президент Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН рассказал, что в России в ближайшие два-три года закроются 10% торговых центров из-за глобальных изменений на рынке. Fashion-отделы больше не приносят прибыли, так как начался расцвет маркетплейсов, оборот которых за пять лет вырос в десять раз.

Ранее были раскрыты причины закрытия российских гипермаркетов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!