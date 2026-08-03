Индия увеличила импорт российской нефти

Поставки нефти из РФ в Индию в июле достигли наибольшего с 2022 года показателя

Импорт нефти из России в Индию в июле достиг наибольшего показателя за последние четыре года — 2,8 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает издание The Times of India со ссылкой на данные отслеживания судов компании Kpler.

Отмечается, что всего Индия в июле импортировала более 5 млн баррелей нефти в сутки. Поставки из РФ увеличились с 2,7 млн баррелей в сутки в июне до 2,8 млн баррелей в сутки, в результате чего доля российского сырья в импорте нефти в Индию составила 55,5%.

Ведущий аналитик Kpler Нихил Дубей отметил, что на фоне происходящих в мире событий российские поставки нефти в очередной раз продемонстрировали свою надежность, ее грузы постоянно доступны.

Издание также пишет, что в июле индийские нефтеперерабатывающие заводы начали восстанавливать закупки у поставщиков с Ближнего Востока после перебоев в поставках из Персидского залива во время американо-иранского конфликта. Больше всего нефти Индия импортировала из Саудовской Аравии — до 420 тыс. баррелей в сутки в июле и 290 тыс. в июне.

Индия является третьим по величине в мире импортером и потребителем нефти. Страна удовлетворяет более 88% своих потребностей в энергоресурсе за счет импорта.

Ранее сообщалось, что России разрешили увеличить нефтедобычу в рамках ОПЕК+.