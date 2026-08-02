Владеющая брендом BOTOX американская корпорация пригрозила россиянке судом

Владеющая брендом BOTOX американская корпорация Allergan пригрозила судом за использование запатентованного слова в названии бренда в России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на московского мастера по работе с волосами «Анастасию BOTOX».

Девушка получила от Allergan досудебное предупреждение после того, как попыталась зарегистрировать товарный знак в Роспатенте. Поскольку для продвижения россиянка использует слоган с нецензурным словом, корпорация сочла ее действия дискредитирующими и причиняющими ущерб деловой репутации.

В письме Allergan потребовала от Анастасии использование любых вариаций слова BOTOX в доменах, соцсетях и рекламе. Также мастеру пригрозили обращением в антимонопольные органы и Роспатент, если она не отзовет заявку на товарный знак и не подпишет обязательство о прекращении нарушений.

«Подобное развитие событий меня шокировало, теперь серьезно задумываюсь о ребрендинге», — заявила девушка каналу.

Allergan не поставляет свой оригинальный препарат ботулотоксина в Россию с 2022 года, но соответствующие товарные знаки все еще остаются за ней. Эта корпорация регулярно судится за наименование BOTOX во многих странах мира и практически во всех процессах одерживает победу. В России, где товарный знак зарегистрировали более 30 лет назад, она подавала только иски против производителей контрафактного препарата.

При этом, по данным Роспатента, за последние пять лет в России подали свыше 10 заявок на регистрацию товарных знаков с использованием различных вариаций слова BOTOX. Все они были отклонены из-за непримиримой позиции правообладателя.

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