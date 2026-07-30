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Общество

У россиянки на лбу выросли «рога» после уколов ботокса

Baza: в Башкирии у женщины на лбу выросли шишки после уколов ботокса
Telegram-канал Baza

В Башкирии у женщины на лбу выросли «рога» после процедуры инъекций ботокса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все началось около трех недель назад, когда женщина обратилась к косметологу. Специалист провела клиентке процедуру инъекций ботоксом — спустя некоторое время на местах введения препарата у женщины возникли небольшие шишки, напоминающие маленькие рога.

Болезненных ощущений они не причиняют. Косметолог предположил аллергию и назначил женщине антигистаминные препараты, однако изменений пока нет.

В соцсетях женщине, столкнувшейся с этой проблемой, написали другие девушки, столкнувшиеся с похожими последствиями. У них шишки были меньше и не рассасывались со временем.

Ранее косметолог объяснила, можно ли делать ботокс при жаре +35.

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