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Бизнес

Решение Белого дома купить 11 ледоколов вызвало сомнения в Счетной палате

NYT: Счетная палата США усомнилась в целесообразности покупки 11 ледоколов
Mozgova/Shutterstock/FOTODOM

В Счетной палате США усомнились в целесообразности закупки 11 ледоколов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные Управления подотчетности правительства СШАGovernment Accountability Office (GAO) — независимое государственное агентство, работающее на Конгресс США в роли главного аудитора страны. Его часто называют «следственным органом Конгресса» и «правительственным контролером».

Директор управления по контрактам и закупкам в сфере нацбезопасности Шелби Оукли заявила, что ее ведомство не располагает аналитикой, обосновывающей столь масштабную закупку и позволяющей оценить ее долгосрочную экономическую целесообразность.

По словам Оукли, Береговая охрана рискует оказаться «в положении победителя лотереи, который тратит весь выигрыш на покупку особняка, а затем разоряется из-за отсутствия денег на его содержание».

Документы Береговой охраны показывают, что обслуживание новых кораблей с экипажами потребует выделить из бюджета миллиарды долларов, но план финансирования отсутствует.

Контракты на закупку 11 ледоколов почти за $7 млрд были заключены без конкурсных торгов с тремя компаниями, включая финскую Rauma Marine Constructions и американскую Bollinger Shipyards. Четыре корабля планируется построить в Финляндии, обойдя закон, запрещающий строить за рубежом суда для эксплуатации в интересах национальной безопасности.

Администрация Белого дома обосновала отказ от торгов защитой «общественных интересов». В соответствии с этой редко используемой процедурой Береговая охрана просто поставила Конгресс перед фактом, причем уже после публичного объявления о сделке.

Средства поступили из двух источников: $3,5 млрд выделил Конгресс, еще $3,5 млрд были перераспределены из фонда «поддержки границы» в рамках принятого республиканцами закона о расходах.

Президентская администрация защищает сделку, называя ледоколы необходимыми для национальной безопасности и восстановления статуса США как арктической державы.

Ранее Путин заявил об уникальности ледокольного флота России.

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