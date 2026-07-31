Сбер отметил юбилей работы «Особенного банка»

За 10 лет работы направления «Особенный банк» Сбера в 5600 офисах компании появилась вся необходимая инфраструктура для людей на инвалидных колясках, рассказали на пресс-завтраке Сбера.

Более 99% банкоматов стали доступны для незрячих клиентов — у аппаратов появилось голосовое сопровождение и аудиоинструкции. А более миллиона терминалов позволяют ввести ПИН-код шрифтом Брайля прямо на сенсорном экране — эту технологию Сбер разработал и запатентовал первым в мире.

«Десять лет назад наша миссия звучала так: дать каждому возможность жить полной и интересной жизнью. Тогда это были пандусы и банкоматы, сегодня — возможность решить свой вопрос самому, без помощи близких. Дальше — сделать доступным сам искусственный интеллект и передать технологии рынку и государству. Потому что доступность — это не удобство, а условие: без нее человек не доходит ни до работы, ни до дохода, ни до самостоятельной жизни», — прокомментировал Александр Пименов, исполнительный директор «Особенного банка» Сбербанка.

Как подчеркнул незрячий эксперт Сбербанка по цифровой доступности Павел Попко, сегодня именно цифровая доступность — один из показателей зрелости бизнеса. Однако в России она пока не ложится в основу разработки продуктов и обычно добавляется уже после запуска.

Часто это требует больше времени и ресурсов, чем если необходимые требования учитывались в самом начале. Эксперт привел в пример ситуацию с пандусами — вместо того, чтобы их достраивать, лучше изначально проектировать здание вровень с тротуаром.

Поэтому сегодня в Сбере при разработке любых продуктов или проектов всегда учитывают потребности клиентов с разными особенностями, чтобы все могли пользоваться решениями полноценно.