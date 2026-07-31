Tesla рассматривает возможность продажи бизнеса в Китае

Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает варианты вывода китайского бизнеса из структуры компании, включая его продажу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В материале уточняется, что это может быть на фоне геополитических рисков и возможного слияния Tesla с компанией SpaceX, которые возглавляет Илон Маск.

«Некоторым руководителям Tesla было предложено подготовиться к разделению китайского бизнеса в преддверии потенциального слияния», — передает издание.

Отмечается, что разделение китайского и американского направлений бизнеса может помочь обезопасить компанию в случае обострения геополитического противостояния Вашингтона и Пекина.

Для Tesla Китай — это второй по величине рынок после Соединенных Штатов. За первые шесть месяцев 2026 года на него пришлось 18% продаж. Крупнейшие заводы в Китае расположены в Шанхае. Они выпускают электромобили и аккумуляторы, которые затем продаются в Китае и в некоторых других странах. В США они не поставляются.

В 2025 году стало известно, о проблемах с реализацией планов по созданию Tesla гуманоидного робота Optimus. Причиной названы ограничения, введенные Китаем на экспорт редкоземельных металлов.

Ранее сообщалось, что Tesla нарастит объемы производства в Германии.