СМИ: Tesla может избавиться от активов компании в Китае

WSJ: Tesla может избавиться от бизнеса в Китае из-за возможного слияния со SpaceX

Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает несколько вариантов вывода китайского бизнеса из структуры компании, включая его продажу, на фоне геополитических рисков и возможного слияния со SpaceX. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск готовился к слиянию компаний уже несколько лет. Он остерегался нарастающей геополитической напряженности. Советники Tesla обсуждали различные сценарии развития событий, включая переоформление филиалов в КНР в отдельную компанию, полную продажу китайских активов или их закрытие, говорится в публикации.

WSJ утверждает, что Маск не просто обеспокоен зависимостью Tesla от китайских аккумуляторов и тайваньских чипов. Предприниматель озадачен потенциальным конфликтом интересов в случае слияния компании-автопроизводителя с крупным американским оборонным подрядчиком SpaceX. Подобная реструктуризация дала бы SpaceX прямой контроль над заводами, цепочками поставок и данными Tesla в Китае.

В 2025 году сообщалось, что планы компании Tesla по созданию ее гуманоидного робота Optimus столкнулись с препятствиями. Причиной названы ограничения, введенные Китаем на экспорт редкоземельных металлов.

Ранее Илон Маск строил гримасы на камеру на банкете в Пекине.