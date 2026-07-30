Американские ИИ-компании платят беспрецедентные зарплаты строителям дата-центров

Американские ИИ-компании начали сами обучать строителей и других рабочих из-за нехватки кадров на фоне бума создания дата-центров, пишет The New York Times со ссылкой на представителей индустрии.

В пример приводится проект OpenAI в мичиганском поселке Салин, где сотни электриков работают по 10 часов в день без выходных. В Детройте открыли учебный центр на 850 человек, которые совмещают подготовку с рабочими сменами. Всего по стране создано 270 таких центров.

Google запустил проект стоимостью $50 млн, в рамках которого планирует ежегодно обучать до 30 тысяч рабочих с практикой на своих строительных площадках и других объектах. Еще один грант от BlackRock на $100 млн позволит расширить обучение персонала для центров обработки данных в Техасе.

По данным аналитической компании Indeed, почасовая оплата в дата-центрах на 42% выше, чем получают те же рабочие в других секторах. NYT пишет, что высокие заработки побуждают их переходить с места на место ради бонусов и суточных, а нанимателям приходится конкурировать друг с другом за кадры.

Именно эта конкуренция, как говорится в статье, стимулирует технологические компании к созданию собственных учебных центров для подготовки специалистов. Для этого они сотрудничают с колледжами и профсоюзами, разрабатывая ускоренные курсы.

Одной из крупнейших инициатив в этом направлении стал проект Meta (признана в России экстремистской и запрещена), выделившей $115 млн на обучение строителей. Она стартует с четырехнедельного курса для 5 тысяч участников, которым оплатят проезд и проживание, а потом дадут работу у одного из подрядчиков компании. Программа частично реализуется Ассоциацией строителей и подрядчиков, которая разрабатывает учебную программу по базовым навыкам, адаптированную для дата-центров.

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