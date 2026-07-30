Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Бизнес

Американские ИИ-компании платят беспрецедентные зарплаты строителям дата-центров

NYT: в США образовался дефицит рабочих из-за бума строительства дата-центров
Global Look Press

Американские ИИ-компании начали сами обучать строителей и других рабочих из-за нехватки кадров на фоне бума создания дата-центров, пишет The New York Times со ссылкой на представителей индустрии.

В пример приводится проект OpenAI в мичиганском поселке Салин, где сотни электриков работают по 10 часов в день без выходных. В Детройте открыли учебный центр на 850 человек, которые совмещают подготовку с рабочими сменами. Всего по стране создано 270 таких центров.

Google запустил проект стоимостью $50 млн, в рамках которого планирует ежегодно обучать до 30 тысяч рабочих с практикой на своих строительных площадках и других объектах. Еще один грант от BlackRock на $100 млн позволит расширить обучение персонала для центров обработки данных в Техасе.

По данным аналитической компании Indeed, почасовая оплата в дата-центрах на 42% выше, чем получают те же рабочие в других секторах. NYT пишет, что высокие заработки побуждают их переходить с места на место ради бонусов и суточных, а нанимателям приходится конкурировать друг с другом за кадры.

Именно эта конкуренция, как говорится в статье, стимулирует технологические компании к созданию собственных учебных центров для подготовки специалистов. Для этого они сотрудничают с колледжами и профсоюзами, разрабатывая ускоренные курсы.

Одной из крупнейших инициатив в этом направлении стал проект Meta (признана в России экстремистской и запрещена), выделившей $115 млн на обучение строителей. Она стартует с четырехнедельного курса для 5 тысяч участников, которым оплатят проезд и проживание, а потом дадут работу у одного из подрядчиков компании. Программа частично реализуется Ассоциацией строителей и подрядчиков, которая разрабатывает учебную программу по базовым навыкам, адаптированную для дата-центров.

Ранее стало известно, сколько россиян пользуются нейросетями.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Квартиру продали, а жильцы остались. 7 подводных камней покупки приватизированной квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!