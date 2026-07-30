Китайские рекламодатели увеличили траты в «VK Рекламе» в 2,7 раза

Китайские рекламодатели увеличили траты на продвижение в «VK Рекламе» в 2,7 раза. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что бюджеты в первом полугодии 2026 года превысили 2,5 млрд рублей. При этом число китайских рекламодателей выросло на 62%.

Операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Ирина Совик назвала китайский бизнес драйвером роста рекламного рынка в России.

«Компании из этой страны уверенно удерживают статус главного рекламодателя-нерезидента. При этом игровой сегмент — остается крупнейшим по бюджетам», — сказала она.

По ее словам, VK отвечает всем потребностям игрового клиента, включая платежные решения и трафик. Также Совик отметила рост интереса к продвижению других товарных категорий.

«Это прямое подтверждение того, что российские платформы обеспечивают реальную конверсионную эффективность для продуктов из Азии», — отметила она.

Лидером по популярности остался игровой сегмент, уточнили в VK. Траты на продвижение этой категории в «VK Рекламе» возросли в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием 2025 года. Электронная коммерция также показала заметный рост. Бюджеты на продвижение этой категории увеличились в 2,3 раза. В Свою очередь, категория «В2В-продажи» выросла в 1,5 раза.

В VK рассказали, что универсальное объявление осталось самым востребованным форматом продвижения. Система самостоятельно адаптирует тексты и креативы под различные размещения. Также рекламодатели из Китая стали чаще вкладываться в видеорекламу. Рост бюджетов составил 6,8 раз.