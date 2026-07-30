В Сбере объявили победителей хакатона по агентной разработке

Технологический хакатон Сбера по агентной разработке «Агент без границ» объединил 1300 инженеров банка и компаний экосистемы. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

В очном соревновании в Москве 351 команда соревновалась на протяжении 33 непрерывных часов. Обязательным условием стало использование AI-ассистента разработчика GigaCode и других AI-инструментов Сбера.

«AI-трансформация для нас — это смена всей операционной системы бизнеса: новые скорости разработки, новое качество продуктов и уникальные инженерные компетенции, которые только начинают формироваться. Мы уже представили руководство AI-Disrupt PDLC всей стране и сами начинаем жить по нему, перестраивая все процессы разработки в новой логике», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов.

По его словам, генеративная разработка позволила участникам представить работающие прототипы и даже готовые решения.

В программе хакатона предусмотрели два трека. В ходе трека «ПрокачAI PDLC» участники создали переиспользуемые артефакты: наборы навыков, плагины-расширения, MCP-интерфейсы и вспомогательных агентов для ключевых агентов AI-Disrupt PDLC. Для хакатона эксперты отобрали 13 кейсов по реальным этапам и рабочим ситуациям агентной разработки, а лучшие решения попали в каталог InSourceHub.

Победу одержала команда Департамента современных цифровых пользовательских решений (SberUser). Ей же вручили спецприз жюри. Спецноминацией InSourceHub «Самый высокий потенциал переиспользования» отметили команду департамента информационных технологий блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

Трек «Sber AI Hack» был направлен на снижение трудозатрат и повышение эффективности работы. Его участники на первом этапе предложили 164 плана проектов, а на втором — 44 MVP, 10 из которых прошли в финал. Лучшим решением стал самоадаптируемый агент для тестирования web-приложений после обновлений. Его разработала объединенная команда департамента ИТ-блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» и управления развития международного корпоративного бизнеса.