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Бизнес

Украина по требованию МВФ готовит налоги на посылки из-за рубежа дешевле €150

Премьер Украины анонсировал введение НДС на посылки из-за границы дешевле €150
Yorgos Karahalis/AP

Кабмин Украины повторно направил в Верховную раду законопроект об отмене льготы на посылки стоимостью до €150. Об этом сообщил новый премьер-министр страны Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

Сейчас международные почтовые отправления дешевле указанной суммы не облагаются НДС. Правительство предлагает отменить льготу и привести украинские нормы в соответствие с законодательством Евросоюза. Льгота для бесплатных подарков стоимостью до €45 для физлиц при этом сохранится.

Отмена льготы на посылки до €150 — один из ключевых пунктов меморандума о финансовой поддержки, который Украина подписала с МВФ 13 февраля.

«Мы должны создать равные условия для всех участников рынка. Это вопрос поддержки украинских производителей и честной конкуренции», — написал Корецкий.

По расчетам кабмина, отмена льготы принесет бюджету более ₴10 млрд дополнительных поступлений ежегодно. Эти средства планируют направить на финансирование обороны и развитие экономики страны.

Если депутаты поддержат документ, новые правила начнут действовать с 2027 года. Маркетплейсам и операторам доставки дадут время на подготовку.

НДС будут начислять и платить сами маркетплейсы или их представители, а не украинские покупатели. Декларировать товары обяжут операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков.

«Правительственный законопроект идет в пакете с основным законопроектом №15112-д об изменениях в Налоговый кодекс», — пишет украинская версия Forbes.

Корецкий поручил Минфину и другим ведомствам проработать вопрос с депутатами и разъяснить обществу необходимость принятия документа.

Это уже вторая попытка украинского правительства провести этот законопроект. В конце мая Рада отклонила 11 поправок к законопроекту №12360.

Ранее МВФ потребовал от Украины поднять тарифы на газ и свет.

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