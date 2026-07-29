«Магнит Маркет» отказался от стратегии универсального маркетплейса

«Магнит Маркет» не закрывается и не прекращает работу с продавцами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Компания отказывается от стратегии универсального маркетплейса и меняет бизнес-модель в сторону «расширенной полки», — сообщил представитель компании.

Он добавил, что такая модель будет дополнять основной ассортимент торговой сети. Изменения коснутся традиционной витрины, но она не является единственной у ритейлера.

В пресс-службе «Магнита» также сообщили, что у компании активно развивается сервис «Магнит Доставка», который рассматривается как один из вариантов дальнейшей работы с партнерами. Продавцы смогут размещать товары на небольших складах, а экспресс-доставку обеспечит сам ритейлер.

В рамках трансформации площадка поэтапно изменит условия работы с партнерами. С 20 августа будет приостановлена отгрузка товаров по модели FBS через партнерские пункты выдачи заказов (ПВЗ). Сами партнерские ПВЗ будут постепенно приостанавливать работу до 31 августа. При этом до 6 сентября площадка продолжит работать в штатном режиме.

Ранее «Магнит» впервые за 20 лет ушел в убыток.