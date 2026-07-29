Стало известно, какие новости читают россияне

Подавляющее большинство россиян (99%) смотрят новости ежедневно или периодически. 67% опрошенных предпочитают мировые новости как наиболее интересные. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Faves Communications, есть у «Газеты.Ru».

«Новости стали неотъемлемой частью жизни современного человека: 72% россиян признались, что всегда интересуются актуальной повесткой, еще 27% делают это периодически. И лишь 1% опрошенных никогда не читают и не смотрят новости», — говорится в результатах исследования.

Наибольшее любопытство вызывает мировая хроника, которой россияне уделяют в среднем в полтора раза больше внимания, чем местным новостям, выяснило Faves.

Мировые новости отмечают как наиболее интересные 67% участников опроса. Значительная часть респондентов (55%) стремится оставаться в повестке и следить за всеми событиями без акцента на конкретную сферу. Общероссийские новости находятся в приоритете у 53% опрошенных, местные — у 47%.

«Несмотря на широкий тематический охват, большинство отдают приоритет глобальным и общенациональным темам. Мировая хроника для россиян оказалась в полтора раза более интересной, чем локальная. Однако это не отменяет спроса на нишевые форматы. Узкотематические подборки тоже попадают в фокус россиян: новости, связанные с хобби и увлечениями (спорт, шоу‑бизнес и пр.) отслеживают 30% опрошенных, а с профессиональной деятельностью — 26%. Бизнесу стоит учитывать это в своей коммуникационной стратегии: иногда сегментация контента гораздо эффективнее универсальных сообщений», — заявила основатель коммуникационного агентства FAVES Юлия Царева.

До этого результаты исследования компании «Синтерра Медиа», копия которого имеется в распоряжении редакции «Газета.Ru», показали, что телевидение остается важной частью медиапотребления россиян: полностью отказались от его просмотра лишь 15% жителей страны.

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