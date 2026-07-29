Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Бизнес

Стало известно, какие новости читают россияне

Агентство Faves: 67% россиян читают мировые новости
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Подавляющее большинство россиян (99%) смотрят новости ежедневно или периодически. 67% опрошенных предпочитают мировые новости как наиболее интересные. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Faves Communications, есть у «Газеты.Ru».

«Новости стали неотъемлемой частью жизни современного человека: 72% россиян признались, что всегда интересуются актуальной повесткой, еще 27% делают это периодически. И лишь 1% опрошенных никогда не читают и не смотрят новости», — говорится в результатах исследования.

Наибольшее любопытство вызывает мировая хроника, которой россияне уделяют в среднем в полтора раза больше внимания, чем местным новостям, выяснило Faves.

Мировые новости отмечают как наиболее интересные 67% участников опроса. Значительная часть респондентов (55%) стремится оставаться в повестке и следить за всеми событиями без акцента на конкретную сферу. Общероссийские новости находятся в приоритете у 53% опрошенных, местные — у 47%.

«Несмотря на широкий тематический охват, большинство отдают приоритет глобальным и общенациональным темам. Мировая хроника для россиян оказалась в полтора раза более интересной, чем локальная. Однако это не отменяет спроса на нишевые форматы. Узкотематические подборки тоже попадают в фокус россиян: новости, связанные с хобби и увлечениями (спорт, шоу‑бизнес и пр.) отслеживают 30% опрошенных, а с профессиональной деятельностью — 26%. Бизнесу стоит учитывать это в своей коммуникационной стратегии: иногда сегментация контента гораздо эффективнее универсальных сообщений», — заявила основатель коммуникационного агентства FAVES Юлия Царева.

До этого результаты исследования компании «Синтерра Медиа», копия которого имеется в распоряжении редакции «Газета.Ru», показали, что телевидение остается важной частью медиапотребления россиян: полностью отказались от его просмотра лишь 15% жителей страны.

Ранее россиянам назвали три самые частые поломки смарт-ТВ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июля. Самозапрет на казино, «зеленые коридоры» в магазинах и опасные шакалы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!