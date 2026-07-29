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Бизнес

В Совбезе анонсировали появление четырех российских ГЭС

Замсекретаря Совбеза РФ Масленников: в Сибири появятся четыре новых ГЭС
Павел Диденко/РИА Новости

В России нашли инвесторов и начали разрабатывать дорожные карты строительства и достройки ГЭС в Сибири общей мощностью свыше 2,5 Гвт. Об этом «Ведомостям» рассказал замсекретаря Совбеза РФ Александр Масленников.

По его оценке, оптимизация использования российского гидропотенциала позволит нарастить мощность отечественной энергосистемы в 1,5 раза – и это без учета АЭС и ТЭЦ.

Масленников сообщил, что уже приняты решения по нескольким сибирским гидроэлектростанциям.

«В частности, речь идет о достройке Крапивинской ГЭС в Кузбассе, проектах в Иркутской области, Мокском гидроузле и Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области».

Замсекретаря Совета безопасности уточнил, что во всех этих проектах уже есть инвесторы и ведется разработка дорожных карт.

«По мере строительства этих станций можно будет двигаться и к более масштабным проектам», – добавил Масленников.

По его словам, на базе перечисленных проектов российские специалисты смогут «восстановить и модернизировать компетенции» по созданию ГЭС. Это крайне актуально в сложившихся условиях, когда весь имеющийся опыт строительства гидроэлектростанций датируется семидесятыми-восьмидесятыми годами прошлого века – во всяком случае, в части технологических подходов.

Масленников отметил, что освоение появившихся за это время технологий, методов проектирования, управления строительными процессами и использования материалов поможет России «существенно масштабировать установленную мощность» ГЭС.

Ранее в РФ решили построить 13 заводов для выпуска сверхчистых металлов.

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