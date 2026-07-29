Россия увеличила импорт косметики из стран Азии

Поставки китайской косметики в Россию увеличились на 70% в 2026 году

С января по июнь 2026 года поставки азиатской косметики в Россию увеличились на 37% — до $323,7 млн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая и таможенной службы Южной Кореи.

Поставки из Китая выросли на 70%, до $111,1 млн, из Республики Корея — на 24%, до $212,6 млн. При этом закупки японской косметики увеличились всего на 5%, до $4 млн.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский объяснил рост импорта китайской косметики более выгодной логистикой. Кроме того, часть импорта из Китая может приходиться на товары российских компаний и собственные торговые марки ритейлеров, произведенные по контракту на китайских предприятиях.

Спросом пользуется более доступная косметика, отметил Бобровский. По его словам, покупатели премиальных и люксовых марок нечасто меняют привычные бренды и приобретают их через альтернативные каналы продаж, в то время как потребители массового сегмента лояльнее относятся к новым брендам.

Ранее Южная Корея обновила рекорд по поставкам косметики в Россию.