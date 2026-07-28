В Visa ожидаются сокращения сотрудников

Американская компания Visa планирует сократить около 2,6 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо исполнительного директора компании Райана МакИнерни.

По его словам, подобное решение является правильным для Visa, ее клиентов и партнеров. Компания сможет сфокусироваться на повышении эффективности работы, чтобы реинвестировать средства в наиболее перспективные направления.

По данным агентства, сокращения составят почти 7% от всей численности персонала и затронут команды, занимающиеся технологиями и разработкой продуктов.

До этого TechCrunch со ссылкой на обращение генерального директора Patreon Джека Конте сообщила, что платформа сократит 20% своего штата, что затронет 93 сотрудников.

По словам Конте, основной бизнес Patreon остается устойчивым, однако компании необходимо адаптироваться к изменениям на рынке и скорректировать структуру расходов для сохранения стабильности. В связи с этим руководство приняло решение о «болезненных», но необходимых сокращениях.

Ранее компания Samsung сократила сотни рабочих мест в США.